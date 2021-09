Fotograf aus Parchim : Steffen Struck dokumentiert Ausbau der Kulturmühle fürs Museum

Ein Parchimer Fotograf besucht mindestens ein- bis zweimal in der Woche die aktuell größte Baustelle in der Stadt. Häufig kommt er mit Passanten ins Gespräch. Viele von ihnen haben früher mal in der Mühle gearbeitet.

Parchim | Auf der Rangliste der beliebtesten Fotomotive in Parchim dürfte die ehemalige Eldemühle inzwischen weit nach oben gerutscht sein. Seitdem das lange verwaiste, mächtige Backsteingebäude zu neuem Leben erweckt wird, zücken Passanten scharenweise im Vorbeigehen ihre Handys für einen schnellen Schnappschuss. Auch Hobbymaler haben auf dem Fischerdamm schon...

