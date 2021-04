Bauarbeiten in Ziegendorf : Straßenbauamt gibt Umleitung bekannt

Die Vollsperrung für Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Ziegendorf soll bis Dezember dauern.

Ziegendorf | Die Vollsperrung wegen der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Ziegendorf soll bis Dezember dauern. Das gab am Donnerstag das Straßenbauamt Schwerin bekannt. Die Bauarbeiten umfassen den grundhaften Ausbau der Fahrbahn auf der L 08 und auf 260 Metern auf der L 083. Außerdem werden die Entwässerungskanäle erneuert, Gehwege wieder hergestellt oder neu ...

