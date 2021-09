Mestlin : Streit um Fläche des Flohmarktes geht weiter

Der Flohmarkt in Mestlin ist bald Geschichte. Doch der Streit um das Ende schwelt weiter im Ort. Betreiber Thomas Frost erhebt weiter Vorwürfe gegen Bürgermeister Günter Philipowitz. Der widerspricht.

Mestlin | Das Ende des Flohmarktes in Mestlin hat hohe Wellen geschlagen. Viele Besucher bedauern auch in den sozialen Netzwerken das Aus. Regina Salvers schreibt zum Beispiel auf Facebook: „Schade, waren gerne dort!“ Corinna Cordes Behrendt fügt an: „Das hat da immer soviel Spaß gemacht.“ Insgesamt sechs Jahre betrieb Thomas Frost den Flohmarkt auf der groß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.