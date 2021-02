Parchim/Lübz : Politiker am Telefon im Wahlkreis 31

Bürgersprechstunden werden wegen der aktuellen Corona-Situation auch für die Region Parchim, Lübz und Plau am See telefonisch angeboten.

Parchim/Lübz | Jetzt läuft der Landtagswahlkampf an – auch und gerade im Wahlkreis 31, der die Region Parchim, Lübz und Plau am See umfasst. Hier rechnen sich gleich drei bereits nominierte Direktbewerber Chancen aus, Ende September das Direktmandat zu holen und so si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.