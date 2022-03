Kultur in Parchim : Theater lädt zum Reden über die Zukunft in der Kulturmühle

Neue Reihe des Mecklenburgischen Staatstheaters zum ersten Mal in Parchim. Ideen für die Theaterzukunft in der Kulturmühle sind gefragt. Schauspieler, Dramaturgin Katja Mickan und Regisseurin Nina Gühlstorff laden ein.

Parchim | Genau zum Welttheatertag am 27. März lädt das Junge Staatstheater nicht zum Spiel, sondern zum Reden ein. „Wir laden Sie zum Gespräch. Damit die Kulturmühle auch ein Stück Parchim wird, wie es das gemütliche Theater in der Blutstraße war: Welche Themen möchten Sie auf Ihrer Bühne sehen? Was kann weg, was soll bewahrt werden? Wie sieht ihre Zukunftsvis...

