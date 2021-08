Theaterstück in Herzfeld : Kinder und Erwachsene führen Konferenz der Tiere frei nach Kästner auf

Das Theaterstück gibt es am Sonntag in der Herzfelder Kirche zu sehen. Zuvor dreht sich am Sonnabend alles um das Leben von Ludwig van Beethoven.

Herzfeld | Eine musikalische Zeitreise erwartet Besucher der Herzfelder Kirche am Sonnabend, 7. August. Unter dem Motto „Musik und Marotten“ erzählt der Kantor im Ruhestand Fritz Abs aus Parchim ab 18.30 Uhr vom Leben des Ludwig van Beethoven (1770 – 1827). „Seine Begabung lag nicht allein in der Musik. Davon werden wir hören und davon, wie sehr dieser Musike...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.