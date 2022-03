Auftakt in Ziegelei Benzin : Thomas Frost startet mit seinen Flohmärkten in die neue Saison

In gut zwei Wochen startet Thomas Frost wieder mit seinen Flohmärkten in der Region. In diesem Jahr ruft er die Besucher auf, auch Dinge für Menschen in der Ukraine zu erwerben und sie so zu unterstützen.

Benzin | Die Trödel- und Flohmärkte ziehen jedes Jahr immer wieder viele Besucher an. Nun geht es bald wieder mit Märkten los. Der Auftakt findet in der alten Ziegelei in Benzin am Wochenende des 19. und 20. März statt. Am 2. und 3. April, macht der Flohmarkt Station auf der Sandrennbahn in Parchim. Hier gab es im vergangenen Jahr das erste Mal einen Flohmarkt...

