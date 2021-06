Elefantenhof Platschow : Trauer um Elefantin Padra

Am Mittwoch starb auf dem Elefantenhof in Platschow die Elefantin Padra mit 62 Jahren.

Platschow | „Wir sind alle sehr traurig“, sagt Lilian Kröplin. Am Mittwoch starb auf dem Elefantenhof in Platschow die Elefantin Padra mit 62 Jahren. „Das ist sehr alt für einen Elefanten, auch für indische“, erklärt die Hofchefin. Afrikanische Elefanten werden nicht ganz so alt. Padra kam vor elf Jahren nach Platschow und ist seitdem Mitglied der Familie auf dem...

