Kita Sophienstift in Lübz : Traum der Waldkinder von einer Schutzhütte geht bald in Erfüllung

Wie der Hagebaumarkt in Lübz unterstützen viele Spender das Projekt der evangelischen Kindertagesstätte und helfen die Baukasse füllen.

Lübz | Es klingelt in der Baukasse der Lübzer Waldkinder: In diesen Tagen bekamen die Jungen und Mädchen aus der evangelischen Kita „Sophienstift“ eine Spende in Höhe von 300 Euro vom Lübzer Hagebaumarkt. Marktleiter Manuel Ziems ließ es sich nicht nehmen, den symbolischen Scheck persönlich an die Natur- und Waldgruppe zu übergeben. Sie verbringt mehrere Vor...

