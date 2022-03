Flüchtlingsunterkunft Parchim : Ukrainische Flüchtlinge zwischen Tränen und Hoffnung

Die 24 ukrainischen Flüchtlinge, die am Freitag in Parchim angekommen sind, versuchen sich zurecht zu finden. Darunter sind auch zwei minderjährige Brüder, die allein fliehen mussten, und ein Kind im Rollstuhl.

Parchim | Trubel in der Gemeinschaftsunterkunft in Parchim. Hier wurden die am Freitag mit dem Bus des MSV Pampow angekommen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Lesen Sie weiter: Bus des MSV Pampow wird zum Hilfsbringer für Flüchtlinge aus der Ukraine Zwei minderjährige Brüder mussten allein fliehen Hanka Gatter und Gabi Knües vom Netzwerk für F...

