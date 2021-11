Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Schuhgeschäft in Parchim ein

In der Nacht zu Montag gelangten Täter über das Dach in den Laden am Raiffeisen-Ring. Weit kamen sie aber nicht. Die Ermittlungen laufen.

Parchim | Ob die bislang unbekannten Täter einfach nur kalte Füße hatten, die Schuhe weiterverkaufen wollten oder es auf Geld abgesehen haben, kann nicht gesagt werden. Am Montagmorgen meldete das Schuhgeschäft im F.-W.-Raiffeisen-Ring in Parchim einen Einbruch bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler haben sich die Täter über das Dach des G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.