Polizei ermittelt nach Feuer in Parchim : Hausbewohner schwebten durch angezündete Müllsäcke in großer Gefahr

Unbekannte hatten die Behälter, die sich in einem Holzcontainer an der Wand des Gebäudes befanden, angesteckt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Parchim | Es war gegen 3.45 Uhr, als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim unsanft aus ihrem Schlaf geweckt wurden. Der Alarmpieper rief sie zu einem Brand in die Lange Straße nahe der Marienkirche. Unbekannte hatten hier Müllsäcke angezündet. Rund 20 gelbe Säcke waren in einem Holzcontainer zwischengelagert, der an einer Wand eines Wohnhauses stand....

