Polizei Parchim : Unbekannter fährt Mann auf eigenem Grundstück an

Ein Autofahrer mit ausländischem Kennzeichen fuhr einfach auf Privatgrundstück und verletzte Eigentümer, nachdem der ihn zur Rede stellte. Danach flüchtete er. Die Polizei Parchim nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Matzlow | Auf seinem eigenen Grundstück ist ein Mann in Matzlow am Donnerstagnachmittag von einem fremden Pkw angefahren worden. Bei dem Zusammenstoß wurde er leicht an der Hand und am Bein verletzt. Unbekannter beschleunigte Auto absichtlich Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Autos das Privatgrunds...

