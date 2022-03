Unfall in Parchim : Auto touchierte Baum und Verkehrsschild

Notarzt und Feuerwehr in der Innenstadt im Einsatz.

Parchim | Schwerer Unfall mitten in Parchim: Am Sonnabendvormittag kam ein vom Moltkeplatz in Richtung Fischerdamm fahrender Mann mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er einen Baum sowie ein Verkehrsschild geschrammt hatte, landete das Fahrzeug auf dem Gehweg. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt kein Fußgänger in diesem Bereich unterw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.