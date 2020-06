Ludwigslust-Parchim : Verfassungsrichterin Borchardt hat Geld an Landkreis zurückgezahlt

Es sei um eine geringe Summe gegangen.

16. Juni 2020, 11:43 Uhr

Die umstrittene Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt hat unberechtigt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim bezogene Sitzungsgelder zurückgezahlt. Es sei um eine geringe Summe gegangen, sagte ein Landkreissprecher am Dienstag. Die Höhe nannte er nicht.

Kontroverse Debatte

Die Linke-Politikerin Borchardt ist Kreistagsmitglied in Ludwigslust-Parchim und hatte Gelder für ihre Teilnahme an Fraktionssitzungen bekommen. Allerdings war sie einige Zeit zugleich als Geschäftsführerin bei der Kreistagsfraktion der Linken angestellt und musste aufgrund dieser Funktion ohnehin an den Sitzungen teilnehmen. Sie hätte deshalb nicht auch noch Sitzungsgeld als Kreistagsmitglied beziehen dürfen.

Die Wahl Borchardts Mitte Mai zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommerns hatte für kontroverse Debatten gesorgt. Die AfD scheiterte dennoch im Landtag mit einem Antrag auf Abberufung der 64-Jährigen von dem Richteramt.

Der Streit hatte sich an der Mitgliedschaft Borchardts in der systemkritischen Parteigruppierung Antikapitalistische Linke entzündet, die im Bund vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Zudem lösten ihre Einschätzung zum Mauerbau als seinerzeit alternativlos sowie Äußerungen zu den Mauertoten bundesweit heftige Kritik aus.