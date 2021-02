Unfall bei Schneefall auf A24 : Auto landet im Graben

Die Polizei geht von unangepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Parchim | Am Dienstag ist ein Auto auf der Autobahn 24 nahe Parchim bei Schneefall von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Darüber informierte die Polizei am Dienstag. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.