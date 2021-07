Kultur in Parchim : Viel Publikum für Tur Tur Theater am Stadthaus

Für gute Unterhaltung sorgte am Mittwochabend die Freiluftvorstellung in der Parchimer Innenstadt. Zu verdanken hatten die Zuschauer das Theatervergnügen einer Zufallsbegegnung im Zug.

Parchim | Die Tragödie um Orpheus und Eurydike hat bereits viele Bearbeitungen erlebt. Die antiken Dichter Vergil und Ovid nahmen sich des bekannten griechische Sagenstoffes an, genauso wie Johann Wolfgang von Goethe, Gottfried Benn oder Ingeborg Bachmann. Aber so eine Adaption, wie sie die Parchimer am Mittwochabend erlebten, hat man wohl noch nie gesehen. ...

