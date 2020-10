Parchim : Viertklässler erkunden in sechs Stunden den Landkreis

In Grabow süß gefrühstückt, die Burg in Neustadt erforscht und den Ruhner Turm hinaufgekraxelt

Christiane Großmann

23. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Parchim | War das eine Aufregung für die fast 50 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aus der Grundschule West in Parchim, als es hieß: "Wir gehen auf Entdeckungsreise durch unseren Landkreis Ludwigslust-Parchim". Ferne Länder und große Städte haben viele Kinder schon gesehen. Aber ihre unmittelbare Umgebung, ihren Landkreis, kennen einige noch gar nicht. Gerade weil Mecklenburg für Kinder aus den verschiedensten Nationen zum neuen Zuhause geworden ist, sollten sie an diesem Tag ein Stückchen ihrer Heimat einmal direkt erfahren.

Auf Expedition mit dem Reisebus

Gut vorbereitet und mit einigen Forschungsaufträgen in der Hand startete der Reisebus pünktlich um 8 Uhr in Richtung Neustadt-Glewe. Erster Halt war an der Burg in dieser kleinen Stadt. Hier mussten die Kinder bereits die ersten Forschungsaufgaben lösen. Auf diese Weise erfuhren sie hautnah, woran man denn so alte Stätten erkennt und wozu sie dienten.

Marion Wilzewski





Süße Frühstückspause in Grabow

Dann ging es weiter nach Ludwigslust zum Schloss und zum wunderschönem Schlosspark. Dort suchten die Viertklässler heimische Pflanzen, seltene Baumarten und bestaunten das wunderschöne Schloss. Von Ludwigslust aus fuhr der freundliche Busfahrer weiter nach Grabow. Dort brachten die Jungen und Mädchen in Erfahrung, wie denn eigentlich die Fabrik heißt, in der so viele leckere Naschereien hergestellt werden: Grabower Süßwaren. Natürlich durften alle in den Werksverkauf. Es wurde eine lange Frühstückspause.

Marion Wilzewski





Als letzte Station standen die Ruhner Berge und der mutige Gang auf den Aussichtsturm auf dem Stundenplan. Bei klarstem Sonnenschein war die Aussicht grandios. Alle, die sich trauten, waren überaus beeindruckt. Nach der Rückkehr in die Schule wurden die Auftragszettel eingesammelt und von den Lehrerinnen ausgewertet. Vorbildlich hatten die Kinder auch die Namen von Dörfern, ihre Entfernungen zum Heimatort sowie die zurückgelegten Tageskilometer notiert. Ergebnis: In sechs Unterrichtsstunden reisten die Viertklässler fast 100 Kilometer durch den Landkreis.

Kinder wollen den Auflug mit ihren Eltern wiederholen

Alle Reiseteilnehmer waren sehr beeindruckt. Einige Kinder wollen nun sogar den Ausflug ins westliche Mecklenburg mit ihren Eltern wiederholen. Dann können sie stolz berichten, was sie schon alles über Städte, Burgen, Schlösser und Wälder kennen gelernt haben.