Parchim : Volker Timm gibt Kurs in Portraitmalerei

Parchimer Künstler gibt Tipps

Parchim | An der Volkshochschule in Parchim findet ein Kurs für Portraitmalerei statt. Der Kursleiter, Volker Timm, ein echter Profi, gibt hilfreiche Tipps zur Erstellung eines Portraits. Der Kurs findet an zehn Abenden statt. Los geht es am Montag, 21. Februar, um 18 Uhr. Anfragen und Anmeldungen richten Interessierte, unter Angabe der Kurs-Nr. 207-00, an die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.