Bürgerinitiative sucht Mitfahrer für den Saisonauftakt : Von den Fahrgästen hängt der weitere Betrieb der Südbahn ab

Aktivisten für die Südbahn fahren zum Start des Saisonverkehrs am Sonnabend gemeinsam nach Plau am See und wünschen sich viele Mitreisende.

Parchim | Ab Freitag heißt es endlich auch wieder für den Südbahnverkehr: „Alle einsteigen bitte!" Nachdem der Start des Saisonverkehrs der Südbahn seit Ostern mehrmals verschoben wurde, geht es nun am Freitag, zum Beginn der Sommerferien, wirklich los. Die ODEG – die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, die HANSeatische Eisenbahn und der regionale Bus- und Rufbusverkeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.