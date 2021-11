Wohnen im Alter Parchim : Vorwürfe von Bewohnern des Rosenhofes gegen AWG Güstrow-Parchim

Weihnachten vor einem Jahr konnten die Bewohner in den neuen Rosenhof für altersgerechtes Wohnen in der Weststadt einziehen. Doch sie dürfen ihren Gemeinschaftsraum nur an vier von sieben Tagen und nie am Abend nutzen.

Parchim | Eine Frau schiebt ihren Rollator am Zaun zum Rosenhof in Parchims Weststadt vorbei. „Nein, ich wohne hier nicht, das kann ich mir nicht leisten“, sagt sie. Im Parchimer Rosenhof beträgt die monatliche Miete für eine Single-Wohnung mit knapp 50 Quadratmetern rund 650 Euro warm. Der Service durch die Hausdame kostet 70 Euro zusätzlich, für Paare sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.