Parchim : Wäscherei pflanzt für jedes Firmenjahr einen Obstbaum auf der Wildwiese

Die Firma „DBL Textil-Service Mecklenburg“ setzt zum 30-jährigen Jubiläum in Parchim ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit: Sie legte einen grünen Pausenraum für die Mitarbeiter an.

Parchim | Apfel-, Kirsch-, Pflaumen- und Birnenbäume haben ihre erste Blüte hinter sich. Die Insektenhotels sind bis unters Dach ausgebucht: Im Gewerbegebiet am Parchimer Spargelacker gedeiht eine Obstwiese. Angelegt wurde sie von der hier ansässigen Großwäscherei „DBL Textil-Service Mecklenburg“ anlässlich ihres Jubiläums. Das Unternehmen feierte 2020 sein ...

