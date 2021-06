Ludwigslust-Parchim : Kreis bekommt Hilfe bei Brandkosten

Innenminister Torsten Renz (CDU) übergab am Dienstag den Zuwendungsbescheid an Landrat Stefan Sternberg (SPD)

Parchim | Zwei Tage liegt der Brand bei Wöbbelin nun zurück. Und fast zwei Jahre der vorherige, große Waldbrand in einem munitionsbelasteten Wald Ludwigslust-Parchims, für den es am Dienstag Geld gab. Bekanntlich war am 30. Juni 2019 auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen nach zwei Tagen ein Brand ausgebrochen, der eigentlich schon als gelöscht galt....

