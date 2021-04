Corona-Fall an Diesterwegschule Parchim : Warum wurde keine Quarantäne angeordnet?

Leitung der Schule stellt den Fall anders dar als das Gesundheitsamt Ludwigslust-Parchim

Parchim | Die nicht angeordnete Quarantäne an der Diesterwegschule nach durch PCR-Tests bestätigten positiven Schnelltests vor zwei Wochen sorgt weiter für Aufregung. Das Gesundheitsamt begründete die Nichtanordnung mit Missverständnissen. Das will die Schulleitung so nicht stehen lassen. Darstellung der Diesterwegschule „Richtig ist, dass am Montag in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.