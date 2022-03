Weltgebetstag in Parchim : Frauen laden am Freitag zum Länderabend in die Marienkirche ein

Am 4. März ist Weltgebetstag der Frauen. Der ökumenische Länderabend in der Marienkirche führt ab 19 Uhr nach England, Wales und Nordirland.

Parchim | „Zukunftsplan: Hoffnung“: Unter diesem Motto steht der Weltgebetstag 2022. Frauen aus England, Wales und Nordirland laden ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Begangen wird der Weltgebetstag am Freitag, 4. März, in über 150 Ländern der Erde. Musizierkreis begleitet den Abend Parchim ist alle zwölf Monate regelmäßig dabei: Gefeiert wird in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.