Tag der offenen Tür in Zachow : Wie eine Tagespflege für Senioren funktioniert

Tagsüber betreut in der Gemeinschaft, abends zuhause: Am 24. September gibt die Seniorentagespflege in Zachow Einblicke in ihre Arbeit.

Parchim, Zachow | Wenn in Zachow ein auf Hochglanz polierter Oldtimer vor dem Gutshaus parkt, weiß im Dorf jeder Bescheid: In der Seniorentagespflege gibt es etwas zu feiern. Diesmal war es der sechste Geburtstag der Einrichtung. Tagesgast Kurt Unruh lässt sich nicht zweimal bitten und nimmt probeweise hinter dem Lenkrad des schmucken Cabriolets Platz. Der 91-Jährige a...

