Junges Staatstheater Parchim : Wiederaufführung von „Alfons Zitterbacke“ mit völlig neuer Besetzung

Das liebevoll erarbeitete Stück nach dem DDR-Kinderbuchklassiker konnte wegen Corona nur wenige Male aufgeführt werden. Seit Wochen proben nun neue Schauspieler. Die Vergabe der Hauptrolle ist eine Überraschung

Parchim | Der Schalk blitzt Julian Fuhrmann auch im realen Leben nur so aus den Augen. Seit der vergangenen Spielzeit ist er Theaterpädagoge am Jungen Staatstheater Parchim. Nun gibt er sein Debüt als Schauspieler – und da gleich in der Hauptrolle Alfons Zitterbacke im gleichnamigen Stück des Jungen Staatstheaters. Nur wenige Aufführungen nach der Premiere w...

