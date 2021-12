Bauen in Parchim : Wockerstraße am Sonnabend noch mal gesperrt

Vollsperrung vom Freitag wird am 4. Dezember von 7 bis 18 Uhr fortgesetzt. Umleitungsempfehlung für Autofahrer. Grund für die Sperrung sind Kranarbeiten

Parchim | Die Wockerstraße in Parchim ist so wie am heutigen 3. Dezember auch noch einmal morgen von 7-18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Vollsperrung betrifft den Abschnitt zwischen Heidestraße und Lindenstraße Die Umleitung erfolgt: über die Heidestraße – Marstall – Lindenstraße. Die Straße ,Auf dem Heiligen Geisthof' bleibt über die Wockerstraße er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.