Parchim : Wockerstraße zeitweise gesperrt

Grund für die Sperrungen an drei Tagen sind Bauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus.

Parchim | In Parchims Altstadt wird gebaut. Auf dem Grundstück Wockerstraße/Ecke Lindenstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus. Nach der Sperrung am Dienstagvormittag wird daher die Wockerstraße zwischen Heidestraße und Lindenstraße noch einmal am 17. Juni von 7 bis 13 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine weitere Vollsperrung folgt am 24. Juni, dann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.