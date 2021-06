Zeugnisübergabe in Parchim : Abitur nach einem schweren Jahr am Friedrich-Franz-Gymnasium

C. Flörke/ Archiv

C. Flörke/ Archiv

Schüler und Lehrer am Friedrich-Franz-Gymnasium trotzen der Pandemie und bringen die Oberstufenzeit zu einem erfolgreichen Abschluss.

Parchim | Von Max Frisch stammt das bekannte Zitat „Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen.“ In Bezug auf den Abiturjahrgang 2021, der am Freitag seine Zeugnisse erhielt, könnte es wohl kein treffenderes Zitat geben. Die 61 Abiturienten haben sich in den zwei Jahren ihrer Oberstufenphase von einem Lock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.