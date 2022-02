Bürgermeisterwahl in Karrenzin : Benjamin Lembke tritt gegen Claudia Kröger an

Zur Bürgermeisterwahl am 24. April in Karrenzin treten zwei Bewerber an: Der Gemeindewahlausschuss hat am Donnerstag beide Vorschläge zugelassen.

Karrenzin | Seit Donnerstag kurz nach 17 Uhr steht nun offiziell fest: Auf den Stimmzetteln für die Bürgermeisterwahl am 24. April in der Gemeinde Karrenzin stehen zwei Namen. Der Gemeindewahlausschuss unter Leitung von Gemeindewahlleiterin Cathleen Klinger hat in seiner Sitzung die beiden eingegangenen Wahlvorschläge zugelassen. Weiterlesen: Gemeinde Karrenzi...

