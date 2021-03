Hohe Geburtstage in Corona-Zeiten : Zwei Parchimerinnen vollenden ihr 100. Lebensjahr

Käte Burmeister und Christa Gerber zählen zu den ältesten Einwohnern in Parchim. Sie telefonieren oft miteinander.

Parchim | Seltene Konstellation in Parchim: Käte Burmeister feiert am Mittwoch ihren 100. Geburtstag. Die einen Tag jüngere Christa Gerber möchte am 11. März das 100. Lebensjahr vollenden. Beide Jubilarinnen kennen sich sogar gut. „Wir telefonieren regelmäßig“, erzählt Käte Burmeister. Bis vor zwei, drei Jahren schaffte sie den Weg von ihrer Wohnung am Ostri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.