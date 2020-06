Bei Suckow : A24 nach Verkehrsunfall Richtung Hamburg voll gesperrt

Ein PKW hatte sich gegen 06.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Suckow überschlagen.

22. Juni 2020, 07:35 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der A 24 im Landkreis Ludwigslust- Parchim, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Ein PKW hatte sich gegen 06.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei Suckow überschlagen. Ein Rettungshubschrauber ist vor wenigen Minuten an der Unfallstelle gelandet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.