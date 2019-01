Parchim : Abfallausschuss tagt

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Wie weiter mit der Abfallwirtschaft im Landkreis? Zur künftigen Struktur hat die Verwaltung ein Gutachten der Unternehmensberatung Econum eingeholt, das die Mitglieder des kreislichen Betriebsausschusses Abfallwirtschaft auf ihrer nächsten öffentlichen Sitzung thematisieren wollen. Die Sitzung findet am Dienstag, 15. Januar, um 18 Uhr im kleinen Saal der Kreisverwaltung in der Putlitzer Straße 25 in Parchim statt. In einem Tagesordnungspunkt können Einwohner ihre Fragen an den Ausschuss richten.