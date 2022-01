Rathaus Parchim : AfD-Fraktion stellt keinen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl auf

Stadt veröffentlicht Wahlbekanntmachung: Neben dem amtierenden Dirk Flörke von der CDU und Dr. Sebastian Langer von der SPD haben sich bisher keine weiteren Kandidaten gemeldet. Zeit ist dafür noch bis 8. Februar.

04. Januar 2022, 15:47 Uhr

Stadt veröffentlicht Wahlbekanntmachung: Neben dem amtierenden Dirk Flörke von der CDU und Dr. Sebastian Langer von der SPD haben sich bisher keine weiteren Kandidaten gemeldet. Zeit ist dafür noch bis 8. Februar.

Es geht wieder an die Urne: Am 24. April 2022 sollen rund 14.000 Einwohner aus dem Stadtgebiet Parchim und den neun Ortsteilen ihren neuen Bürgermeister wählen. Falls eine Stichwahl notwendig wird, soll sie am 8. Mai stattfinden. Für die Landtagswahl am 26. September gab es genau 13.962 Wahlberechtigte. Bei der Bürgermeisterwahl dürfen jedoch schon Wahlberechtigte ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Gewählt werden soll in neun Wahllokalen und vier Briefwahllokalen.

Wahlvorschläge sollten so früh wie möglich abgegeben werden

Bis zum 8. Februar um 16 Uhr müssen nun die Wahlvorschläge eingereicht werden. Sie dürfen von vorschlagsberechtigten Parteien, Wählergruppen oder Einzelbewerbern schriftlich beim Gemeindewahlleiter der Stadt Parchim im Stadthaus in der Blutstraße 5 eingereicht werden. Gemeindewahlleiter ist Robert Janke, Stellvertreter Fabian Ziethen.

„Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig wie möglich vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Zulassung beeinträchtigen könnten, noch rechtzeitig behoben werden können“, heißt es in der Wahlbekanntmachung, die auf der Website der Stadt Parchim veröffentlicht wurde.

Bisher nur Vorschläge von der CDU und der SPD

Unterdessen hat sich die AfD-Fraktion der Stadt Parchim gegen die Aufstellung eines eigenen Kandidaten entschieden. „Von den Mitgliedern und sachkundigen Einwohnern der AfD-Fraktion Parchim wird niemand zur Bürgermeisterwahl antreten“, erklärte Fraktionsvorsitzender Tobias Pontow am Dienstag auf Nachfrage der SVZ.

Auch bei der Stadt sind nach Auskunft von Pressesprecher Axel Schott noch keine weiteren Vorschläge eingegangen. Bis jetzt sieht es also so aus, als ob nur der amtierende Bürgermeister Dirk Flörke für die CDU und Dr. Sebastian Langer, Stadtvertreter in der SPD-Fraktion, gegeneinander zur Wahl antreten. Beide Kandidaten wurden von ihren Parteien bereits im vergangenen Jahr für die Wahl nominiert.

Bürgermeisteramt ist in Parchim hauptamtlich

Parteien, Wählergruppen oder Einzelbewerber dürfen nur je einen Wahlvorschlag einreichen. Mehrere Parteien und Wählergruppen können einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen, aber dürfen sich nur an einem beteiligen. Ein Wahlvorschlag gilt für das gesamte Wahlgebiet und darf jeweils nur eine Person enthalten. Der Vorschlag muss den Namen und die Anschrift einer Vertrauensperson und dessen Stellvertreter enthalten. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag von Einzelbewerbern ist dieser selbst. Es kann eine zweite Person benannt werden.

Die Bürgermeisterkandidaten müssen unter anderem ein Führungszeugnis für die Wahl vorlegen. Sie müssen über 18 und unter 60 Jahren alt sein, seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben oder sich gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten. Zudem müssen sie die Voraussetzungen für die Ernennung zum Beamten auf Zeit nach dem Landesbeamtengesetz erfüllen, da der Job an der Spitze des Parchimer Rathauses hauptamtlich ausgeübt wird.

Weitere Informationen zu den Formalien für die Wahlvorschläge sind in der Wahlbekanntmachung zu finden.