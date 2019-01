Sternsinger in Parchim : An viele Türen geklopft

Sternsinger aus der Paulo-Freire-Schule sammelten Spenden in Parchim

von Christiane Großmann

15. Januar 2019, 09:18 Uhr

„Natürlich gebe ich etwas. Es ist doch für eine gute Sache.“ Apothekerin Renate Hessmann ließ sich nicht zweimal bitten und stopfte eine Spende in die Sammelbüchse. Lilli, Alena, Aaron H. und Aaron R., Hannes, Cristiano und Hubert aus der Paulo-Freire-Schule zogen gestern als Sternsinger durch die Parchimer Innenstadt. So wie in der Moltke-Apotheke trafen die Kinder auf viele freundliche Menschen, die es in der Spendenkasse klingeln ließen. Auf die Frage, wofür das gesammelte Geld verwendet wird, konnten Lilli, Alena und ihre Altersgefährten konkret Auskunft geben: Es soll behinderten Kindern in Peru eine schulische Förderung ermöglichen. Am Freitag ist großer Kassensturz: Dann wird zusammengezählt, was alle Parchimer Sternsinger gesammelt haben. In der Kreisstadt waren Jungen und Mädchen aus den Kindertagesstätten „St. Josef“ und „Arche Noah“ sowie aus der evangelischen Schule unterwegs.