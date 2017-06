Parchim : Anstoßen auf verlässlichen Partner

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Bürgermeister aus der Region stießen am Mittwoch auf eine Erfolgsgeschichte an: Seit 25 Jahren kümmert sich der Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim-Lübz (WAZV) um die Trinkwasserversorgung, die Abwasserentsorgung und teils auch um das Regenwasser in mittlerweile 32 Gemeinden und drei Städten. Seit der Verbandsgründung wurden mehr als 90 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. Der Verband betreibt zum Ende diesen Jahres zehn Wasserwerke und 21 Kläranlagen, hat ein Auge auf über 780 Kilometer Trinkwasserleitungen, 12 000 Hausanschlüsse, 180 Kilometer Abwasserkanäle und 68 Pumpwerke. Diese Zahlen nannte Verbandsvorsteher Dieter Eckert (Spornitz) bei einer Feierstunde am WAZV-Firmensitz in Parchim.

Eckert konnte zum Jubiläum auch seine Vorgänger als Verbandsvorsteher begrüßen: Reiner Hecht (Matzlow/Garwitz), Fritz Große-Freese (Kreien), Hermann Freude (Domsühl), Uta Bossow (Groß Godems). Die einzige Frau in dieser Funktion hatte zehn Jahre und damit am längsten als Vorsteherin agiert. „Es waren harte Zeiten“, sagte sie im SVZ-Gespräch. Vor allem die sogenannten Altanschließerbeiträge riefen viele Bürgerbewegungen auf den Plan. Es gab sehr kontroversen Diskussionen, so auch Vorstandsmitglied Norbert Reier (Plau am See). Den Einfluss der Bürgerinitiativen bezeichnete er auch als sinnvoll. Man habe Anschlussbeiträge am unteren Level der rechtlichen Möglichkeiten. Wobei immer auch abzuwägen war zwischen Beiträgen und Gebühren.

Der aktuelle Amtsvorsteher Dieter Eckert würdigte gestern auch Heinz Schünemann, der bis 2014 als geschäftsführender Leiter maßgeblich zur Entwicklung des WAZV beigetragen habe. „Von Anfang bis Ende war es spannend“, sagte Schünemann gegenüber SVZ. Seine Aufgabe führt heute Lothar Brockmann weiter.

Der WAZV war 1992 aus der Fusion von zwei Verbänden hervorgegangen. Einen gab es im Altkreis Lübz, den anderen in der Region Parchim. „Mit 1238 Quadratkilometern haben wir in Mecklenburg-Vorpommern das flächenmäßig größte Verbandsgebiet“, so Eckert. „Gleichzeitig zählen wir, abgesehen von den Städten, zu den mit 24 Einwohnern pro Quadratkilometer am dünnsten besiedelten Gebieten in MV.“ Der Landesdurchschnitt liege bei 65, der in Hamburg beispielsweise bei 2400. Die Herausforderung an den WAZV werde daran deutlich. Hinzu komme der Einwohnerverlust von rund einem Viertel seit dem Jahr 2000. „Die Anlagen stets und ständig auf diese Gegebenheiten anzupassen, ist unsere Hauptaufgabe“, so Eckert. Dies zu möglichst geringen Gebühren und mit gleich bleibender Qualität zu leisten, sei die Herausforderung, der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WAZV tagtäglich stellen.

Vor dem Jubiläum hatte der Verband darum gebeten, dass die Gratulanten auf Sachgeschenke verzichten und stattdessen Geld spenden für die Jugendarbeit im Landkreis. Auf dieses Geld legte der WAZV noch eine Summe drauf, so dass 2400 Euro für die Kreisjugendfeuerwehr und 2000 Euro für die Jugendarbeit im Kreissportbund zusammenkamen. Die Schecks wurden gestern zum Auftakt der Jubiläumsfeier übergeben.

von Michael Beitien

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr