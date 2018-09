Bausstelle vor Möbelhaus : Asphalt im Eiltempo erneuert

Die Sorgen am verkaufsoffenen Sonntag waren im Möbelhaus groß.

von Carlo Ihde

10. September 2018, 05:00 Uhr

In nur 48 Stunden sollte alles geschehen sein. An der Kreuzung der Bundesstraßen 321 und 191 wurde von Sonnabend bis heute früh die Deckschicht in den Einmündungen erneuert. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Für Unmut hatte die Sperrung im Vorfeld bei BBM gesorgt. Das Möbelhaus hatte einen verkaufsoffenen Sonntag geplant. Mit der Sperrung der wichtigsten Zufahrt drohte der Tag ins Wasser zu fallen. Die Stadt Parchim reagierte kurzfristig mit zusätzlichen Wegweisern in Richtung BBM, real und McDonalds.