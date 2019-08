Spornitz : Aufsicht setzt Stellvertreter ein

Weil kein Gemeindevertreter das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters übernehmen wollte, muss die Kommunalaufsicht die Funktion besetzen

von Katja Frick

20. August 2019, 20:00 Uhr

Im Amt Parchimer Umland ist nach der Kommunalwahl nicht nur die Situation in Ziegendorf kurios. Auch in der Gemeinde Spornitz gibt es eine ungewöhnliche Situation. Hier konnten auch im zweiten Anlauf keine stellvertretenden Bürgermeister gewählt werden. „Das war jetzt die zweite Gemeindevertreter-Sitzung nach der konstituierenden“, erklärte die frisch gewählte Bürgermeisterin Britta Gnadke. Dass sie immer noch keine Stellvertreter habe, läge nicht an der fehlenden Kompromissbereitschaft der zehn Gemeindevertreter. Fünf davon gehören der CDU-Fraktion an, zwei der Wählergemeinschaft Freiwillige Feuerwehr Spornitz, einer der WG Feuerwehr Dütschow. Gnadke und der neu gewählte holländische Landwirt Jacobus Bruijnen sind parteilos. „Es hat sich einfach niemand bereit erklärt, dieses Ehrenamt zu übernehmen“, so Britta Gnadke. Sie war in der vergangenen Wahlperiode selbst stellvertretende Bürgermeisterin in der 1400 Einwohner-Gemeinde. Und nun?

„Bis auf weiteres bleibt unser ehemaliger stellvertretender Bürgermeister Heino Schulz im Amt, auch wenn er aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl angetreten ist“, sagt die 53-Jährige Angestellte im Öffentlichen Dienst. Das sei laut Kommunalverfassung möglich. „Wir haben die Kommunalaufsicht beim Landkreis über die Situation informiert. Rechtlich ist in einem solchen Fall vorgesehen, dass die Kommunalaufsicht einen zweiten Stellvertreter einsetzt.“ Dieser sei mitverantwortlich bei Unterschriften von Vertragsunterlagen.

Ist die Nichtwahl also vielleicht Kalkül? Gnadke verneint das nicht ausdrücklich. „Na wir haben ja was vor.“ Was, möchte sie aber nicht verraten. Vielleicht meint sie den geplanten Ausbau der B 191/Ortsdurchfahrt Spornitz, der ursprünglich im September beginnen sollte. Der Termin wurde aber wegen des hohen Krankenstandes vom Straßenbauamt verschoben (SVZ berichtete). Im Herbst muss aber damit begonnen werden, weil der Ausbau Teil des Bauprogramms 2019 für Bundesstraßen ist. Im Vorfeld bestand die Frage, ob die A 24 während der Bauarbeiten gesperrt werden muss. Die B 191 und 321 über Spornitz und Parchim dienen derzeit als Ausweichstrecke.