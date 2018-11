Aktion #aufstehen in Parchim : Aufstehen zur Kommunalwahl

Sammlungsbewegung #aufstehen findet auch in Parchim Resonanz

von Mona Laudan

01. November 2018, 10:29 Uhr

Seit der Bundespressekonferenz am 4. September besteht sie offiziell: die „Sammlungsbewegung #aufstehen“. Mit dem Rückenwind unter anderem von SPD- Mann Marco Bülow und der Grünenpolitikerin Sevim Dağdalen gründete Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht damit einen außerparlamentarischen Gegenentwurf zu starren politischen Strukturen, die trotz allem gewohnt linke Grundsätze auf dem Zettel hat: Schluss mit den Waffenexporten, gerechte Löhne, Unabhängigkeit von den Einflüssen der USA.

Trotzdem sollen „neue Themen und Positionen in die Öffentliche Debatte gebracht werden“, so die Mitbegründer in einem Beitrag des Magazins Spiegel. Insofern haben die bisher 150 000 registrierten Anhänger alle Freiheiten, denn das Programm kann und soll zusammen mit ihnen innerhalb der Ortsgruppen erarbeitet werden. „Das Bedürfnis nach tiefgreifender Veränderung ist riesig“, so kommentierte es Marco von Bülow.

Auch in Parchim wird sich formiert. Bereits zum dritten Mal trafen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in einem Nebenraum des Irish Pub, um Grundsätzliches zu diskutieren. „Es sind alle willkommen, die den Gründungsaufruf unterschreiben könnten“, so Norbert Wiencke, einer der drei Mitinitiatoren.

Seit gut zwei Monaten gibt es die Sammlungsbewegung nun in der Eldestadt. Zuletzt nahmen 19 Parchimer und Nicht-Parchimer an der parteilosen Formation teil. Wiencke: „Es bekommt jetzt gerade eine Struktur, wir sind noch bei der Organisation.“ Im Ideenfindungsprozess wird sich ausgetauscht, es sollen deutlich keine hierarchischen Strukturen herrschen: „Es bestimmt immer die Gruppe.“ Langsam sollen nun auch erste konkrete Ziele benannt werden.

Eines ist jedoch schon deutlich festgelegt: Die Wahlbeteiligung zur Kommunalwahl im nächsten Jahr erhöhen. Neben Parchim wird auch landesweit mit bislang 1700 registrierten Mitgliedern in Rostock, Warnemünde, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald und Stralsund unter dem Hashtag #aufstehen mobil gemacht. In dem Spiegel-Beitrag hieß es: „Aufbruch aus dem Elfenbeinturm in die Wirklichkeit! – das ist das Gebot der Stunde.“ Wer einmal in die Parchimer Gruppe reinschnuppern möchte, sei am 9. November um 20 Uhr in den Räumen im Haus der Jugend in Parchim, Dragonerstraße 1, willkommen. Anfragen an die lokale Gruppe an Norbert Wiencke unter getup@online.de.