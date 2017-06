Pampin : Aus Koppel wurde ein Kulturpark

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 2

Es war Liebe auf den ersten Blick. Als die Hamburger Ortrun Venth-Vogt und Wolfgang Vogt auf der Suche nach einem Refugium das verlassene Gehöft mit Koppel und Streuobstwiese in der mecklenburgischen Pampa in Pampin entdeckten, waren sie ihren Träumen auf einen Schlag ganz nahe. „Die urwüchsige Natur war von Anfang an Inspiration“, sind sich beide einig. Entstanden ist ein Skulpturenpark, der namhafte Künstler wie ein Magnet anzieht. Seit einem Jahr ziert die „Kultur- und Kunstschmiede“ auch eine tellergroße Plakette mit der Aufschrift „Natur im Garten“. „Darauf sind wir ganz besonders stolz“, so die Hausherren des Kulturforums Pampin. Der Landschaftspflegeverband „Mecklenburger Endmoräne e.V.“, der sich seit fast 25 Jahren für den Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft einsetzt, würdig damit das Engagement für eine bunte Gartengestaltung, die nach den drei Grundsätzen Verzicht auf Pestizide, Kunstdünger und Torf kreativ umgesetzt wird. „Damit können wir uns identifizieren. Das passt ins Kunstkonzept“, meint Prof. Dr. Wolfgang Vogt, der den Plan für den Pampiner Park als Symbiose aus Natur und Kultur selbst entwickelt hat. Seit 2007 entstand so auf einer rund 7500 Quadratmeter großen Koppel mit Streuobstwiese durch Aufschüttungen, Aushebungen für kleine Teiche, Bepflanzung mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bäume, Sträucher und Hecken, dem Anlegen von Rabatten, Rasen und Wegen eine parkähnliche Gartenlandschaft, die zum Träumen, Verweilen und mitunter sogar künstlerischem Schaffen einlädt. So wird an diesem Wochenende die international bekannte Konzeptkünstlerin Tina Schwichtenberg mitten im üppigen Grün unter den Augen der Besucher ein neues Kunstwerk entstehen lassen.

Ins Auge fällt, dass neben den vorsichtig kultivierten Flächen auch Wildkräuter ihren Platz behalten haben. Die kriechenden und fliegenden Insekten werden angelockt.

Blühachsen und Wege schlängeln sich an den rund 90 Skulpturen und Installationen vorbei. „Diese Zwiesprache zwischen Kunst und Natur soll den Besuchern den Zugang zu mitunter schwierigen Inhalten erleichtern. Wir freuen uns, wenn Familien mit Kindern zu uns kommen und den Rundgang in vollen Zügen genießen“, sind sich Vogts einig.

An ihrem Gartenkonzept wird ständig weiter gefeilt. Dabei spielen die Lieblingspflanzen (Ahorn, Rosen und Geranien) stets eine besondere Rolle. Künftig soll es im Skulpturengarten auch Info-Tafeln zur ökologischen Gartenpflege geben. „Das Netzwerk der Aktion ,Natur im Garten´ ist eine willkommene Hilfe, um die beispielhaften Angebote in der Region bekannter zu machen“, so Prof. Vogt.



von Wolfried Pätzold

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr