Parchim : Ausschuss gegen Armut

von Onlineredaktion SVZ

22. Februar 2019, 05:00 Uhr

Maßnahmen gegen Kinderarmut werden auf Kreisebene zukünftig in einem eigenen Gremium erörtert. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises beschloss auf seiner Sitzung am Mittwoch die Einsetzung eines eigenen Unterausschusses Kinderarmut. Dieser Entscheidung vorausgegangen waren eine gemeinsame Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss Ende vergangenen Jahres sowie eingehende Abstimmungen mit der Kreisverwaltung. Auch der Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim wird durch seinen Vorsitzenden Nico Conrad in dem Gremium vertreten sein.