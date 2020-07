Bußgeld : Autofahrer bekommen tausende Euro aus Parchim zurück

Die Bußgeld-Rückerstattung für Verkehrssünder betrifft 900 Verfahren allein in der Kreisstadt.

16. Juli 2020, 17:01 Uhr

Die Rolle rückwärts beim Bußgeldkatalog bedeutet Stress für Verwaltungen, aber Glück für Autofahrer: Nachdem der neue Katalog durch die Landesregierung ausgesetzt wurde, können auch Verkehrssünder, die Post aus Parchim erhielten, mit Rückerstattungen rechnen. Und das nicht zu wenig: Allein in Parchim musste die Verwaltung 1400 Verfahren überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Das Ergebnis: In 900 Verfahren stellte die Stadt fest, dass zu hohe Bußgelder angesetzt wurden. Die betroffenen Autofahrer erhalten in diesen Tagen Post. Sie müssen sich nicht selbst bei der Stadt melden. Für alle betroffenen Verfahren der Stadt Parchim beträgt der Gesamtwert der Rückerstattungen 10 500 Euro.

Die zu viel gezahlten Verwarngelder gelten für Bußgeldverfahren der Monate Mai und Juni. Die seit Ende April geltenden Regeln sind aller Voraussicht nach wegen eines Verstoßes gegen das Zitiergebot nach Artikel 80 des Grundgesetzes nichtig. Da bereits eine Vielzahl von Verfahren landesweit eingeleitet und bearbeitet wurden, entstand die ungewöhnliche Rechtslage. Die Stadtverwaltung Parchim hat sich aus Gründen der Verwaltungsökonomie für diesen Schritt entschieden. Die Verfahren wurden durch den Fachbereich manuell neu berechnet und die Tatvorwürfe mit ihren entsprechenden Verwarngeldbeträgen nach der „alten Rechtslage“ angepasst. In den Fällen, in denen das Bußgeld in gleicher Höhe ausfiel, findet keine Erstattung statt. Noch nicht angenommene Verwarnungen werden entsprechend korrigiert erneut versandt.