Hof Poltnitz : Baustelle: Mehr Zeit auf der B 321 einplanen

von svz.de

31. Juli 2019, 07:38 Uhr

Das Straßenbauamt Schwerin erneuert halbseitig die Kreuzung B 321 / K 123 in Richtung Hof Poltnitz. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Kreuzung ausgeführt. Der Verkehr wird auf der B 321 mittels Ampelschaltung an dem Baubereich vorbei geführt. Die Sperrung beginnt heute früh und dauert bis zum Nachmittag am Freitag. Die Umleitung erfolgt von der Kreuzung über Marnitz nach Ziegendorf und nach Karrenzin und Hof Poltnitz.