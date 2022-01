Bauen in Parchim : Bauwillige in Parchim hängen weiterhin in der Warteschleife

In Parchim gibt es rund 80 Interessierte an Wohnbauland. Der B-Plan für die Regimentsvorstadt steht seit zwei Jahren, doch noch immer gibt es keine Richtlinie, wie die Vermarktung der Parzellen geregelt wird.

05. Januar 2022, 15:28 Uhr

Nur noch wenige Tage bis zum ersten Spatenstich für den Schulneubau in der Regimentsvorstadt von Parchim. Weiterhin in der Warteschleife hängen viele Familien, die sich in der Kreisstadt den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen.

Aktuell sind rund 80 Interessierte auf einer Liste erfasst, bestätigt Bürgermeister Dirk Flörke (CDU). Das Gros dürfte ein Auge auf die Regimentsvorstadt geworfen haben. Dort soll ein neues Wohngebiet entstehen. Außerdem wird zurzeit in der Südstadt Baurecht für weitere Eigenheime geschaffen.

Noch immer keine Vergabekriterien

Deprimiert von der dramatischen Kostenentwicklung im Baugewerbe und der Tatsache, dass Handwerker inzwischen wie Goldstaub gehandelt werden, treibt viele Bauwillige die Frage um, ob sie überhaupt eine Scholle abbekommen. Die Vergabe soll über eine von der Verwaltung erarbeitete Richtlinie geregelt werden.

Schon vor gut anderthalb Jahren hieß es seitens der Stadt, dass ein Entwurf zur Diskussion in den zuständigen Fachausschuss komme. Damals stellte der Bürgermeister eine mögliche Entscheidung in der Stadtvertretersitzung zum Jahresende 2020 in Aussicht. Doch im Januar 2022 gibt es immer noch keine konkrete Aussicht, nach welchen Parametern die Vermarktung erfolgen soll und wann überhaupt die geplanten Bauplätze erschlossen verfügbar sein werden. Hinzu kommt: Eine Beschlussfassung zum Prozedere sowie das eigentliche Verfahren zur Vergabe sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.

Noch keine Parameter zur Preisgestaltung

Letzteres will die Stadt eng an einen möglichst festen Preis, wie viel der Grund und Boden nachher kosten soll, koppeln. „Dazu brauchen wir aber die genauen Kosten für Erschließung, Kosten der Stadtwerke und aller weiteren maßgeblichen Kostenstellen. Dies habe ich so auch mit dem Hauptausschuss besprochen“, sagt Bürgermeister Flörke.

Dass das Verfahren 2021 nicht über die Bühne gebracht werden konnte, habe aus Sicht des Rathauschefs damit zu tun, „dass wir aufgrund der Kampfmittelberäumung es nicht geschafft haben, alle maßgeblichen Parameter für diese Frage zu erhalten und in eine entsprechende Berechnung einfließen zu lassen.“ Er selbst habe sich das gesamte Prozedere sehr viel schneller gewünscht. „Aber manchmal stehen Gesetzlichkeiten und gesetzliche Vorgaben einem zügigeren Bauleitverfahren entgegen.“

Ausschussvorsitzender hält an Kritik fest

Der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Andreas Scharfschwerdt, hält dagegen und wiederholt damit seine bereits im Herbst 2021 geäußerte Kritik: „Es kann nicht sein, dass die Menschen noch immer nicht wissen, ob sie ein Grundstück bekommen oder nicht und wie das funktionieren soll.“ Scharfschwerdt engagiert sich für die Wählergemeinschaft „Unabhängige Bürger für Parchim“. Seine Fraktion pocht seit 2019 auf eine Richtlinie, nach welchen Parametern Grundstücke vergeben werden sollen.

„Wir müssen den Bürgern möglichst zeitnah, transparent und verlässlich präsentieren, wie die konkreten Parzellierungen aussehen werden, welche Bauweisen jeweils zugelassen sind, was am Ende der grobe Kostenrahmen ist und welche Chancen sie auch haben, ein passendes Grundstück zu erwerben“, fordert Andreas Scharfschwerdt.

Historie Historie Mai 2017: Der Masterplan für das etwa 30 Hektar große Entwicklungsgebiet Regimentsvorstadt wird in der Stadthalle vorgestellt. Auf einer Fläche von gut neun Hektar sollen ein Kinder-Bildungs-Zentrum sowie mehr als 50 Bauplätze für Familien sowie weitere Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Der Masterplan wird im Sommer 2017 einstimmig von den Stadtvertretern beschlossen. 4. Oktober 2017: Parchims Stadtvertreter beschließen, einen B-Plan für die größte innerstädtische nicht überbaute Fläche in der Regimentsvorstadt aufzustellen.4. November 2019: Der B-Plan wird beschlossen.Sommer 2020: Es stellt sich heraus, dass so gut wie das komplette Baugebiet nach versteckter Munition und Munitionsteilen abgesucht werden muss.Frühjahr 2021: Eine Fachfirma beginnt mit der akribischen Absuche des Gebietes.2. Mai 2021: Der Kampfmittelräumdienst entschärft einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.Sommer 2021: Die Stadt bekommt die Bescheinigung vom Kampfmittelräumdienst, dass das für den Schulneubau vorgesehene Areal „sauber“ ist. Die Arbeiten der Spezialfirma auf dem Gelände dauern weiterhin an.