Imker aus Tessenow : Benjamin Petsch produziert Honig aus dem Ruhner Bergland

Während Bienen zurzeit Winterruhe halten, gibt es für Honigproduzenten auch in der kalten Jahreszeit einiges zu tun. Ein Besuch bei Imker Benjamin Petsch in Tessenow.

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

12. Januar 2022, 16:04 Uhr

Was macht ein Imker im Winter? „Kisten zimmern, Rähmchen reparieren und bauen, Met herstellen, Kerzen gießen“, zählt Benjamin Petsch aus Tessenow aus dem Stehgreif auf. Im Dezember verpasste er seinen Völkern die letzte Dosis gegen die Varroamilbe. Sie gelten als größter Feind der Bienen. Deshalb ist die regelmäßige Behandlung gegen die Spinnentiere ein Muss in jedem Imkerjahr.

In diesen Wochen verbringt der Berufsimker im Nebenerwerb wieder viele Stunden in der Werkstatt. Hunderte Rähmchen müssen gedrahtet und gelötet werden. Diese langwierige Arbeit könnte sich der 33-Jährige zwar sparen, da es die fertigen Rahmen zu kaufen gibt. Doch in der Summe macht das eine Investition aus, die er lieber in andere Dinge steckt.

2018 die ersten drei Völker angeschafft

Die Bienen traten 2017 in das Leben von Benjamin Petsch. Zu diesem Zeitpunkt war der gelernte Anlagenmechaniker und Wirtschaftswissenschaftler mit Bachelorabschluss schon eine Weile auf der Suche nach einer Aufgabe, mit der er sich zu hundert Prozent identifizieren kann. Ein Jahr lang beschäftigte sich der Tessenower intensiv mit der Materie, bevor er sich 2018 die ersten drei Völker zulegte. Ein Jahr später erweiterte er auf 15 Völker.

2019 schleuderte Benjamin Petsch zum ersten Mal Honig. In Ermangelung eines eigenen Arbeitsgerätes drückte der Imker die Waben mit der Apfelsaftpresse aus. Das war eine abenteuerliche Prozedur, bei der er tatkräftig von seinem Opa unterstützt wurde. Nach getaner Arbeit klebte es zwar überall in der Küche, doch der Honig war von bester Qualität und ging weg wie warme Semmeln.

Zum Mentor in der Startphase wurde für ihn Wolfgang Pfeffer. Der Bio-Imker aus Drefahl bietet Kurse an und hat für den Nachwuchs immer ein offenes Ohr. „Er macht eine wunderbare Arbeit“, kann Benjamin Petsch nur bestätigen.

Inzwischen etwa zwei Millionen Bienen am Start

Der zählt heute 59 Bienenvölker sein Eigen, ab 26 gilt man laut Berufsgenossenschaft als gewerblicher Imker. Geht man davon aus, dass ein Volk aus etwa 30 000 Bienen besteht, dürfte der Tessenower grob geschätzt 1,7 Millionen Arbeitstiere am Start haben. Die Imkerei bleibt vorerst ein Nebenerwerb. Hauptberuflich arbeitet der Bienenfreund im Hotel „Niederländischer Hof“ in Schwerin, wo sein Honig sogar auf dem Frühstücksbüffet steht.

Inzwischen hat sich der 33-Jährige längst eine richtige Honigschleuder für seine Manufaktur „Ruhner Bergland“ zugelegt. Sein Ertrag wuchs 2020 schon auf knapp über 400 Kilogramm Honig. Im vergangenen Jahr ermöglichte ihm ein Förster, dass seine Arbeitsbienen im Ruhner Wald Nektar sammeln durften.

Waldblütenhonig aus der Heimat, das ist das große Imkerlos, ebenso wie Akazienhonig. „Bei Akazienhonig muss das Wetter aber hundertprozentig mitspielen“, gibt der Imker zu bedenken. Die Region Ruhner Berge gibt vor allem Kornblumen-, Raps-, Lindenblüten- und den klassischen Sommerhonig her.

Tiefgarage wird zur Manufaktur

Als Direktvermarkter findet Benjamin Petsch seine Abnehmer über Mundpropaganda. Sein Honig ist bei Schlachter Hildebrandt in Marnitz, in der Geflügelscheune „Ostgold“ in Neu Göhren zu haben und direkt bei ihm zu Hause. Das ist das Haus von Oma und Opa in seinem Heimatdorf Tessenow. Der Enkel hat es inzwischen übernommen und kümmert sich liebevoll um seine Großeltern, die mit ihm unter einem Dach wohnen.

Im vergangenen Jahr baute Benjamin Petsch die Tiefgarage und den Waschkeller so um, dass in den neu geschaffenen Produktionsräumen sogar noch Platz für ein anderes Projekt ist: Der Imker möchte sich mit einer Apfel-Lohnmosterei ein weiteres Standbein aufbauen. Wenn es soweit ist, können Gärtner bei ihm die Früchte aus dem eigenen Garten zu reinem Saft verarbeiten lassen.

Imkerei bereichert das Leben

Die Imkerei bereichert das Leben des 33-Jährigen sehr: „Ich habe plötzlich wieder Kontakt zu Menschen, die ich ewig nicht mehr gesehen habe, und bekomme ein direktes Feedback. Ich kann mich selbst verwirklichen und viel ausprobieren“, erzählt der Tessenower und zeigt auf den Ballon mit dem selbst gemachten Met. Den möchte er künftig noch feiner hinbekommen. Das Faszinierendste sei für ihn jedoch die Arbeit am Bienenstock: Der Geruch, dieses Summen, wenn morgens die Sonne aufgeht und der Tag beginnt.

Hintergrund Hintergrund Ab März achtet Benjamin Petsch sehr aufs Wetter: Wenn die Sonne das Ruhner Land tagsüber auf 15 Grad erwärmt, ist es für ihn an der Zeit, in den Bienenstöcken nachzusehen, wie seine Tiere über den Winter gekommen sind. Bei 59 Stöcken muss er Gas geben, im März sind 15-Grad-Tage noch nicht so reichlich gesät.Die Weideblüte liefert eine weitere Orientierung: Dann setzt Benjamin Petsch den ersten Honigraum auf. Seine Schwester Luisa Mraz hat die Kisten nicht nur bunt bemalt, damit es fröhlich aussieht. „Farben und Formen sind für Bienen eine wichtige Orientierung“, erklärt der Berufsimker.Etwa zur Kirschblüte, wenn sich die Bienen wieder selbst versorgen können, kann er die Zuckerwaben, die als Wintervorrat dienen, entnehmen. Das muss auch sein, damit sich die Waben nicht mit dem neuen Honig vermengen.Dann heißt es, regelmäßig nach den Bienen zu schauen. Sobald der Honigraum voll ist, wird der nächste drauf gestellt.„Erntereif“ ist Honig, wenn die Bienen die Wabe mit einer Wachsschicht verdeckelt haben. Die Wabe wird entdeckelt, der Honig geschleudert, gesiebt, je nach Sorte gerührt und abgefüllt. Er kann auch in größeren Gefäßen aufbewahrt und später in Gläser gefüllt werden.Etwa Ende Juli neigt sich im Ruhner Bergland das Bienenjahr dem Ende entgegen. Der Imker füttert wieder Zuckersirup zu und beginnt mit der Behandlung gegen die Varroamilbe.Im September haben sich die Bienen ihre Auszeit verdient. Sobald das Thermometer unter zehn Grad fällt, bilden sie eine Wintertraube, um sich gegenseitig zu wärmen. Bienen halten keinen Winterschlaf. Sie ruhen und sind weiter in Bewegung. Und für den Imker heißt es ab spätem Herbst: Kisten zimmern, Rähmchen drahten, Kerzen ziehen, Met herstellen .... chgr