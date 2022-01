Feuerwehren aus Parchimer Umland : Bewohner verhindern Großbrand im Mehrfamilienhaus in Herzberg

Durch das Piepen des Rauchmelders wurden Mieter aus anderen Wohnung auf das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aufmerksam. Mehrere Feuerwehren waren am Montagabend gut zweieinhalb Stunden im Einsatz.

18. Januar 2022, 11:36 Uhr

Durch das Piepen des Rauchmelders wurden Mieter aus anderen Wohnung auf das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aufmerksam. Mehrere Feuerwehren waren am Montagabend gut zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Erste Flammen waren bereits zu sehen, Rauch breitete sich im Treppenhaus aus. Unter Atemschutz bahnten sich Feuerwehrleute den Weg ins oberste Stockwerk eines Mehrfamilienhauses, das sich in der Straße der Jugend in Herzberg befindet. Die Kameraden aus Lenschow, Grebbin, Mestlin und Parchim waren am Montagabend zum Einsatzort beordert worden. Auch die Amtswehrführung des Amtes Parchimer Umland war vor Ort.

„Das laute Piepen der Rauchmelder in der Wohnung und das schnelle Reagieren anderer Mieter haben durchaus einen Großbrand verhindert“, sagt erleichtert Einsatzleiter Michael Schröder von der Feuerwehr der Gemeinde Obere Warnow. So hatten Bewohner des Hauses die Kameraden alarmiert, die den Brand dadurch noch in der Entstehungsphase löschen konnten.

Feuerwehrleute fanden vermüllte Wohnung vor

Ausgangspunkt des Feuers war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Der 49-jährige Mieter war zwar nicht anwesend, dafür fanden die Brandschützer die Wohnung in einem verwahrlosten Zustand auf. „Hier war in allen Räumen Müll vorhanden, der durchaus eine sehr hohe Brandlast bildete“, sagt der Einsatzleiter. In einem Raum war auch ein erstes Feuer zu sehen, das schnell mit einem Feuerlöscher bekämpft wurde. Ein Glück für die unteren Mieter, denn so wurde ein großer Schaden durch Löschwasser verhindert. Mittels der Wärmebildkamera konnten weitere mögliche Glutnester ausgeschlossen werden.

Bei dem Brand wurde keiner verletzt

Zur Sicherheit war auch ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, da nicht ausgeschlossenen werden konnte, dass Personen verletzt wurden. Wie sich schließlich herausstellte, war das nicht der Fall.

Das Treppenhaus und vor allem die Wohnung mussten mittels eines Überdrucklüfters, der einem Ventilator ähnelt, entraucht. Zusätzlich befreiten die Feuerwehrleute einen Teil eines Zimmers vom Müll, um zu verhindern, dass erneut Flammen entstehen. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz gegen 23 Uhr beendet werden.

Brandursache noch unklar

Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Offensichtlich könnte möglicherweise eine überlastete Verteilersteckdose den Brand verursacht haben, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unser Erkenntnisstand“, so Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust.