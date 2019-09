Mestlin : Blutspende in Mestlin

DRK bietet Möglichkeit am 4. September, aber auch am 6. in Parchim

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Eine Blutspende kann Leben retten: Es stehen neue Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes fest. Am Mittwoch, 4. September, kann in der Grundschule in Mestlin, Marx-Engels-Platz 2, Blut gespendet werden, nicht wie angekündigt in Marnitz. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr ist das DRK in Mestlin vor Ort. Eine weitere Möglichkeit bietet sich am Freitag, 6. September, von 14 bis 18 Uhr im Haus der Jugend in Parchim.