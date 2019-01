Parchim : Brennender Müllsack verursacht Schaden

von Onlineredaktion SVZ

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens, den ein brennender Müllsack an einer Hausfassade verursacht, ist noch nicht bekannt. Der Brand in der Langen Straße wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr festgestellt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat von Amts wegen eine Anzeige aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Telefon 038 71 / 6000) entgegen.