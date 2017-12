Kurioser Diebstahl in Mestlin : Briefmarken für tausende Euro gestohlen

vergrößern 1 von 1 Foto: migb 1 von 1

von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 28.Dez.2017 | 20:45 Uhr

Wer schreibt so viele Briefe? Wie erst jetzt bekannt wurde, ist in der Nacht vom Heiligen Abend zum Ersten Weihnachtsfeiertag in den Lebensmittelmarkt in Mestlin eingebrochen worden. Die Diebe hatten es aber wohl nur auf Briefmarken abgesehen.

Nach ersten Ermittlungen haben der oder die Täter am Montagmorgen gegen 2 Uhr eine Schaufensterscheibe des Marktes eingeschlagen. Dann drangen sie in das Geschäft ein und hatten es nach ersten Erkenntnissen vor allem auf Postwertzeichen abgesehen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Der Einbruch war von der Alarmanlage an Parchim Wacht gemeldet worden. Die Mitarbeiter waren binnen sechs Minuten vor Ort, konnten aber nur noch den Schaden aufnehmen und die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei hat die Spuren am Tatort gesichert und „ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall“, so Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben kann, möge sich bei der Polizei melden.